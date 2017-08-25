В Узбекистане готовятся к празднованию Курбан-хайита

ТАШКЕНТ, 25 августа. /УЗИНФОРМ/. 24 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании Курбан-хайита".

Документ гласит:

"Учитывая роль и значение священного Курбан хайита в нашей духовной жизни, который является выражением общечеловеческих ценностей, присущих нашему народу, таких, как доброта и милосердие, благодарность, толерантность, и в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей:

1. Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с 1 сентября (пятница), широко отметить в стране 1 сентября 2017 года как праздник.

2. Республиканским фондам "Нуроний", "Махалла" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита".

УЗИНФОРМ