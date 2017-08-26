Новые послы Латвии и Израиля прибыли в Ташкент

Новые послы Латвии и Израиля прибыли в Ташкент26.08.2017 12:43
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с вновь назначенными Чрезвычайными и Полномочными Послами Латвийской Республики Михаилсом Попковсом и Государства Израиль Эдуардом Шапирой.
После вручения копий верительных грамот было проведено обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, обмен мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.
Эдуард Шапира сменит в должности Кармелу Шамир, пребывавшую на посту с августа 2013 года, а Михаилс Попковс - Эдгарса Бондарса, работавшего в стране с февраля 2014 года.
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