МИД Узбекистана посетил посол Китая

МИД Узбекистана посетил посол Китая26.08.2017 14:01
ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
Встреча была посвящена акутальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества.
Предыдущий визит главы дипмиссии КНР в Ташкенте в МИД Узбекистана был предпринят 30 июня с целью обсуждения хода реализации существующих межгосударственных договоренностей в различных сферах.
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