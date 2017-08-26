



МИД Узбекистана посетил посол Китая



ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. Встреча была посвящена акутальным вопросам развития межгосударственного сотрудничества. Предыдущий визит главы дипмиссии КНР в Ташкенте в МИД Узбекистана был предпринят 30 июня с целью обсуждения хода реализации существующих межгосударственных договоренностей в различных сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи