Выражены соболезнования народу России в связи с автокатастрофой на Кубани

ТАШКЕНТ, 26 августа. /УЗИНФОРМ/. 25 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с выражением соболезнований по случаю крупного дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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