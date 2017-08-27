Глава МИД Узбекистана провел встречу с генсеком ЮНВТО

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в страну в рамках участия в международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи глава МИД и его гость обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие актуальные вопросы.

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