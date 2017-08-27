Глава МИД Узбекистана провел встречу с генсеком ЮНВТО

Глава МИД Узбекистана провел встречу с генсеком ЮНВТО27.08.2017 11:28
ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в страну в рамках участия в международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талеб Рифаи провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
В ходе встречи глава МИД и его гость обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и другие актуальные вопросы.
УЗИНФОРМ