Глава МИД Узбекистана провел встречу с Исполнительным секретарем СНГ

ТАШКЕНТ, 27 августа. /УЗИНФОРМ/. 26 августа глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в страну в рамках участия в международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

В ходе встречи министр и его гость обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Узбекистаном и СНГ, ход подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств (Сочи), Совета глав правительств (Ташкент) и Совета министров иностранных дел стран-участниц Содружества.

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