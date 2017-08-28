Глава Узбекистана отправился в Самарканд

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 августа. /УЗИНФОРМ/. 27 августа Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочей поездкой в Самарканд.

Визит был предпринят с целью участия в международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари" и международной конференции "Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации", а также ознакомления с текущим положением дел в регионе и ходом строительства объектов социально-экономического и культурного назначения.

Программа визита включала в себя посещение места упокоения Первого Президента страны Ислама Каримова и строящегося мемориального комплекса в его честь, а также ознакомление с ходом возведения международного научно-исследовательского центра Имама Бухари и проектами благоустройства города.

Кроме того, глава государства провел встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Талебом Рифаи, с которым обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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