Речь Президента Узбекистана на открытии фестиваля "Шарк тароналари"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа. /УЗИНФОРМ/. 28 августа в Самарканде была проведена церемония торжественного открытия 11-го международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" ("Мелодии Востока").

Участников творческого форума приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые гости!

Дорогие участники фестиваля!

Дамы и господа!

Я рад приветствовать вас на древней и прекрасной земле Узбекистана, в величественном городе Самарканде.

От всей души поздравляю всех вас с торжественным открытием международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

Выражаю большую признательность за участие в сегодняшней церемонии нашим высоким гостям – заместителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Генеральному секретарю Всемирной туристской организации Талибу Рифаи, председателю Ассамблеи парламентов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристин Муттонен, Генеральному директору Организации по вопросам образования, науки и культуры Организации исламского сотрудничества – АЙСЕСКО Абдулазизу Усмону аль-Тувайджри.

Позвольте также искренне приветствовать генерального директора Международного центра по изучению истории, культуры и искусства ислама – ИРСИКА Халита Эрена, Генерального секретаря Международной организации фольклорного искусства по Азиатскому региону Мун Хюн Сука, председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергея Николаевича Лебедева, специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Ефимовича Швыдкого, президента Конгресса бухарских евреев в США и Канаде Бориса Кандова и других наших дорогих гостей, представителей дипломатического корпуса, которые в знак уважения к нашему народу всегда участвуют в наших торжествах и форумах.

Пользуясь случаем, хочу выразить всем участникам фестиваля свое высокое уважение и почтение, сказав: "Добро пожаловать в Самарканд, добро пожаловать в наш родной Узбекистан!".

Дорогие друзья!

В нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в мире усиливаются различные вызовы и угрозы, усугубляются противостояния, все больше возрастают роль и значение музыкального искусства, которое без переводчиков объединяет миллионы людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы дружбы, сотрудничества и согласия.

В этом плане международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", которому в этом году исполняется 20 лет со дня организации, приобретает особый смысл.

Сегодня, в этот праздничный день, мы с глубокой признательностью вспоминаем людей, заложивших основы нашего музыкального форума, внесших огромный вклад в рост его международного авторитета, их незабываемые заслуги.

Говоря об этом, мы прежде всего с глубоким уважением отдаем дань памяти выдающемуся политическому и государственному деятелю, Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову. Ислам Абдуганиевич безгранично любил родной Самарканд, древнюю площадь Регистан, являющуюся сердцем этого города, он так же тепло относился и ценил фестиваль "Шарк тароналари".

За короткое время музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" приобрел высокий авторитет и престиж благодаря своей неповторимости, целям укрепления дружбы между народами, сохранения традиций национального музыкального искусства, развития культурного диалога.

Мы хорошо знаем и высоко ценим достойный вклад в это благородное дело таких преданных музыкальному искусству людей, как вы, активные участники и организаторы форума.

Можно много говорить о том, какой большой путь с 1997 года прошел фестиваль "Шарк тароналари", об истории его становления и развития.

Хочу обратить ваше внимание лишь на некоторые цифры.

Если на первый музыкальный праздник в Самарканд приехали 57 артистов из 31 государства мира, то в этом году в фестивале участвует 241 талантливый исполнитель из 58 стран.

Сегодня фестиваль "Шарк тароналари" признан ЮНЕСКО крупным международным культурным форумом, и его название стало своеобразным брендом в мире музыки, что, безусловно, свидетельствует о его возрастающем престиже и значимости.

Уважаемые участники фестиваля!

Присутствуя на этой прекрасной, неповторимой площади Регистан, все мы убеждаемся в том, как преобразился и стал еще краше Самарканд, который на протяжении своей 2750-летней истории был свидетелем многих событий, как он все больше становится центром мирового музыкального искусства, поистине «украшением лика Земли».

Из исторических источников хорошо известно, что шестьсот лет назад – в эпоху великого Амира Темура в Самарканд также со всего света приезжали лучшие музыканты и исполнители и проводили здесь праздничные торжества.

И вот сегодня именитые мастера искусств со всего мира вновь собрались в величественном Самарканде, что привлекает внимание международной общественности к этому уникальному празднику музыки.

Мы чествуем вас, наших дорогих гостей, как послов мира и дружбы, посредством музыки выражающих красоту духовного мира разных народов, их добрые пожелания. Все мы высоко ценим ваши благородные усилия, направленные на борьбу с невежеством посредством искусства, во имя сохранения и укрепления высоких идеалов гуманизма.

В рамках фестиваля наряду с демонстрацией музыкального наследия своих стран вы также будете иметь возможность побывать в наших городах и селах, встретиться с нашими соотечественниками, ближе познакомиться с жизнью узбекского народа, его надеждами и устремлениями, гостеприимством и добросердечностью.

Убежден, все это расширит ваши представления о нашей стране и народе, послужит для вас источником творческого вдохновения.

Уважаемые участники фестиваля!

Еще раз поздравляю всех вас с праздником искусства и красоты, желаю вам здоровья, счастья и удачи, работе форума – успехов.

Дорогие друзья, сегодня, находясь на священной и благодатной земле Самарканда, где сбываются добрые мечты, все мы желаем одного:

Пусть во всем мире царят гармония жизни, гуманизм и доброта!

Пусть все народы на нашей Земле живут в мире и согласии!

Благодарю за внимание".

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