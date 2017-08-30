Глава Узбекистана выразил соболезнования народу США

ТАШКЕНТ, 30 августа. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с выражением соболезнований по случаю разрушительного урагана "Харви" в штате Техас, принесшего многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

В своем послании глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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