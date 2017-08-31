



Главу Узбекистана поздравляют зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимает поздравительные послания от зарубежных коллег, глав иностранных правительств и сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования очередной годовщины национальной независимости. В частности, поступили послания от Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, короля Саудовской Аравии, служителя двух мечетей-святынь Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда, короля бельгийцев Филиппа, Президента Республики Армения Сержа Саргсяна, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда, наследного принца Королевства Саудовской Аравии, заместителя председателя Кабинета Министров Мухаммада бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда, Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазиза Бутефлика, Президента Республики Сингапур Тони Тан Кенг Яма, Президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы, Президента Республики Польша Анджея Дуды. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи