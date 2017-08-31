Визит главы ISESCO в Ташкент

ТАШКЕНТ, 31 августа. /УЗИНФОРМ/. 30 августа глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Ташкенте встречу с прибывшим с визитом в страну Генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) Абдулазизом Усманом аль-Тувайджри.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества, а также министр от имени Узбекистана передал Генеральному директору Абдулазизу Усману аль-Тувайджри письменное уведомление о намерении вступить в полноправные члены ISESCO и официально подписал устав данной организации.

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