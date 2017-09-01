



В Ташкенте открыт памятник Исламу Каримову



ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа перед резиденцией Оксарой в Ташкенте была проведена торжественная церемония открытия памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову. В ходе церемонии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вдова первого узбекского лидера Татьяна Каримова открыли монумент работы скульптора, академика Академии художеств Узбекистана, заслуженного деятеля искусств Узбекистана Илхома Жабборова, после чего официальные лица страны возложили к памятнику цветы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи