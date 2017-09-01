Узбекистан и Кыргызстан согласовали 80 процентов госграницы

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /УЗИНФОРМ/. 31 августа завершились встречи рабочей группы правительственной делегации Республики Узбекистан и топографо-землеустроительной рабочей группы правительственной делегации Республики Кыргызстан по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы, которые проводились с 21 августа в столицах обеих стран.

По итогам встреч был согласован проект Договора об узбекско-кыргызской Государственной границе на согласованную протяженность, что составляет 80 процентов от общей линии, а также подготовлены соответствующие приложения к межгосударственному документу.

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