



Главы Узбекистана и Турции провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 2 сентября. /УЗИНФОРМ/. 1 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа лидеров двух стран была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-турецкого диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также президенты обменялись поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман праздника Курбан хайит. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи