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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
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Главе Узбекистана продолжают поступать поздравления
03.09.2017 10:32

ТАШКЕНТ, 3 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает получать поздравительные послания от зарубежных коллег, глав иностранных правительств и сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования очередной годовщины национальной независимости.

В частности, свои поздравления прислали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Мьянмы Тхин Чжо, Президент Словацкой Республики Андрей Киска, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Лейси Свинг, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид Ал Нахайян, вице-президент ОАЭ, премьер-министр, правитель эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Ал Мактум, заместитель командующего вооруженными силами ОАЭ, наследный принц эмирата Абу Даби Мухаммад бин Заид Ал Нахайян, Президент Португальской Республики Марсело Ребело де Соуза, Президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, Президент Чешской Республики Милош Зема, Император Японии Акихито, Султан Омана Кабус бин Саид, Король Швеции Карл Густав XVI, Президент Венгрии Адер Янош, Президент Республики Болгария Румен Радев, Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куонг, Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тошихиро Никаи, депутат Европарламента Фульвио Мартушелло, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

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