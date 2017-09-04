Курсы валют в Узбекистане на/c 4 сентября

Курсы валют в Узбекистане на/c 4 сентября04.09.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 4 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|3,437.07
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5,971.69
|(124)
|1 канадский доллаp
|3,522.79
|(986)
|1 бразильский реал
|2,578.80
|(156)
|1 юань ренминби
|1241.19
|(756)
|1 швейцарский франк
|8,461.30
|(392)
|1 японская иена
|73.84
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2,205.28
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.18
|(818)
|1 египетский фунт
|459.37
|(414)
|1 кувейтский динар
|26,874.59
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10,495.17
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1,897.40
|(840)
|1 доллаp США
|8,100.00
|(643)
|1 российский рубль
|139.91
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2,362.69
|(050)
|1 бангладешская така
|99.75
|(960)
|1 СДР
|11,480.70
|(348)
|1 венгерский форинт
|31.55
|(978)
|1 евро
|9,645.48
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 гривна
|312.74
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.90
|(985)
|1 польский злотый
|2,275.54
|(934)
|1 туркменский манат
|2,320.92
|(203)
|1 чешская крона
|370.37
|(972)
|1 таджикский сомони
|920.45
|(356)
|1 индийская рупия
|126.48
|(975)
|1 болгарский лев
|4,932.41
|(376)
|1 израильский шекель
|2262.00
|(971)
|1 афганский афгани
|118.53
|(417)
|1 киргизский сом
|117.68
|(981)
|1 грузинский лари
|3,308.82
|(974)
|1 белорусский рубль
|4,206.26
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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