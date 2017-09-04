Курсы валют в Узбекистане на/c 4 сентября

ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 4 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 3,437.07 (702) 1 сингапурский доллар 5,971.69 (124) 1 канадский доллаp 3,522.79 (986) 1 бразильский реал 2,578.80 (156) 1 юань ренминби 1241.19 (756) 1 швейцарский франк 8,461.30 (392) 1 японская иена 73.84 (784) 1 диpхам ОАЭ 2,205.28 (410) 1 южнокорейский вон 7.18 (818) 1 египетский фунт 459.37 (414) 1 кувейтский динар 26,874.59 (826) 1 фунт стеpлингов 10,495.17 (458) 1 малайзийский ринггит 1,897.40 (840) 1 доллаp США 8,100.00 (643) 1 российский рубль 139.91 (949) 1 новая турецкая лира 2,362.69 (050) 1 бангладешская така 99.75 (960) 1 СДР 11,480.70 (348) 1 венгерский форинт 31.55 (978) 1 евро 9,645.48 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 гривна 312.74 (398) 1 казахстанский тенге 23.90 (985) 1 польский злотый 2,275.54 (934) 1 туркменский манат 2,320.92 (203) 1 чешская крона 370.37 (972) 1 таджикский сомони 920.45 (356) 1 индийская рупия 126.48 (975) 1 болгарский лев 4,932.41 (376) 1 израильский шекель 2262.00 (971) 1 афганский афгани 118.53 (417) 1 киргизский сом 117.68 (981) 1 грузинский лари 3,308.82 (974) 1 белорусский рубль 4,206.26

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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