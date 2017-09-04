



В Узбекистане реформируют валютную политику



ТАШКЕНТ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 2 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по либерализации валютной политики". Документ гласит: "Отметить, что принятые за последние годы меры по совершенствованию валютной политики и сферы внешнеторговой деятельности способствовали привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, увеличению экспортного потенциала, устойчивому развитию современных, экспортоориентированных производств, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Последовательно проводимая политика умеренных внешних заимствований обеспечила имидж Узбекистана как надежного платежеспособного международного партнера, своевременно исполняющего свои обязательства, позволила сформировать необходимые золотовалютные резервы для последующей либерализации валютного курса, сосредоточить валютные ресурсы на приоритетных направлениях модернизации, технического перевооружения и диверсификации ведущих отраслей реальной экономики, смягчить негативные последствия мирового финансового кризиса. Вместе с тем чрезмерное административное регулирование в сфере валютного обращения неоправданно создало малоэффективную систему льгот и преференций для отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов, привело к неравным условиям ведения бизнеса и нарушениям рыночных принципов конкуренции, стало тормозящим фактором для привлечения иностранных инвестиций, увеличения экспорта товаров и услуг, в целом экономического развития страны. В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, а также в целях внедрения рыночных механизмов валютного регулирования, стимулирования роста экспортного потенциала страны, активного привлечения прямых иностранных инвестиций, повышения конкурентоспособности отечественных производителей на внешних и внутреннем рынках, улучшения инвестиционного климата и деловой среды в республике: 1. Определить приоритетными направлениями государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка: первое, обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению; второе, исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте; третье, повышение роли рыночных инструментов в использовании валютных ресурсов, создание равных конкурентных условий на валютном рынке для всех хозяйствующих субъектов, повышение стимулирующей роли валютной политики в развитии экспорта в нетрадиционных отраслях, укреплении регионального и международного экономического сотрудничества; четвертое, улучшение деловой среды и инвестиционного климата, способствующего привлечению во все сектора экономики прямых иностранных инвестиций, знаний и технологий, для непосредственного стимулирования создания качественных рабочих мест и роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью; пятое, проведение жесткой монетарной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной валюты, предусмотрев активное и гибкое использование ее инструментов, развитие рынка государственных ценных бумаг, а также внедрение в практику осуществления операций на открытом рынке и операций по предоставлению ликвидности банкам под залог государственных ценных бумаг; шестое, сдерживание чрезмерного роста денежной массы посредством координации монетарной и фискальной политики, а также поддержания сбалансированности Государственного бюджета; седьмое, поддержание стабильности банковской системы и повышение ее устойчивости к рискам, в том числе за счет принятия эффективных мер превентивного характера по смягчению возможных негативных воздействий либерализации валютной политики на финансовое состояние банков; восьмое, принятие необходимых мер государственной поддержки предприятий базовых отраслей, обеспечивающих их эффективное функционирование в новых условиях валютной политики; девятое, осуществление всесторонних адресных мер социальной поддержки, позволяющих минимизировать негативные последствия либерализации валютной политики на уровень жизни социально уязвимых слоев населения. 2. Установить, что с 5 сентября 2017 года: юридические лица Республики Узбекистан могут без ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям (импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера);

физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в соответствии с действующим порядком с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений;

индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, занимающимся импортом потребительских товаров, разрешается приобретать, в порядке, установленном для физических лиц, иностранную валюту через банковские счета;

отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте экспортеров, независимо от их формы собственности;

индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, а также фермерские хозяйства, имеющие доходы в иностранной валюте, могут снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов. 3. Установить, что на территории Республики Узбекистан: запрещается осуществление платежей в иностранной валюте за товары (работы и услуги), за исключением платежей посредством международных платежных карт в соответствии с международной практикой;

цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ определяются только в национальной валюте;

государственные пошлины, сборы и иные обязательные платежи взимаются только в национальной валюте, за исключением консульских сборов. 4. Определить порядок, в соответствии с которым: условия выдачи и погашения кредитов в иностранной валюте определяются коммерческими банками самостоятельно, исходя из кредитной политики на основании договоренности сторон;

риски банков, связанные с операциями по купле-продаже иностранной валюты, относятся к предпринимательскому риску, и управление ими находится в компетенции коммерческого банка;

размер комиссионных вознаграждений при купле-продаже иностранной валюты устанавливается коммерческим банком самостоятельно;

отменяется практика выдачи коммерческим банкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте. Операции коммерческих банков с иностранной валютой осуществляются на основании лицензии на право осуществления банковской деятельности. 5. Республиканской и постоянно действующим территориальным комиссиям по мониторингу и контролю за ценами на основные виды социально значимых продовольственных товаров, созданным постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года №ПП-3082, принять действенные меры по обеспечению стабильности цен, в том числе посредством: усиления совместно с правоохранительными органами мер по предотвращению и пресечению необоснованного завышения цен и тарифов на социально значимые товары и услуги, создания дефицита и ажиотажного спроса на них, а также мер по борьбе с коррупцией и злоупотреблением в процессе их реализации;

обеспечения систематического изучения и контроля за соблюдением установленного порядка формирования розничных цен на основные социально значимые товары, в том числе лекарственные средства и изделия медицинского назначения на ежедневной основе;

оперативного насыщения региональных рынков страны продуктами питания за счет средств Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке и путем создания условий для производителей продовольственных товаров, включая фермерские и дехканские хозяйства, в том числе выделения им специальных площадок для реализации товаров собственного производства без посредников напрямую населению;

принятия с крупными оптовыми импортерами совместных мер по обеспечению стабильности внутренних цен на импортируемые потребительские товары. 6. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок разработать и внести на утверждение проекты Правительственных решений, предусматривающие смягчение последствий либерализации валютной политики, в том числе: меры по обеспечению финансовой стабильности банковской системы республики, включающие повышение устойчивости банков к рискам посредством поддержания уровня капитализации и ликвидности, совершенствования оценки банковских рисков с учетом международной практики, внедрение современных принципов и механизмов регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков;

меры финансовой поддержки базовых отраслей экономики, направленные на бесперебойное обеспечение экономики и населения энергоресурсами, своевременное обслуживание иностранных кредитов путем оказания им государственной финансовой поддержки, совершенствования механизмов и принципов налогообложения, предоставления временных государственных субсидий, а также реструктуризации кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и коммерческих банков;

оптимизацию ставок таможенных платежей с целью недопущения роста внутренних цен на импортируемые товары и услуги;

усиление мер государственной поддержки социально уязвимых слоев населения за счет увеличения в 2017-2018 годах количества получателей пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет в среднем в 1,5 раза и получателей материальной помощи малообеспеченным семьям в среднем в 2 раза, организации для безработных граждан оплачиваемых общественных работ по благоустройству населенных пунктов, махаллей, чистке арыков, ирригационных сетей, ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, улучшению инфраструктуры, ремонту дорог и улиц, а также дополнительных мероприятий по материальной поддержке малообеспеченных семей, включая ремонт или приобретение жилья, крупного рогатого скота, птицы и бытовой техники первой необходимости отдельным особо нуждающимся в государственной поддержке категориям семей за счет средств Государственного бюджета, Федерации профсоюзов Узбекистана и Благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалла". 7. Министерству финансов Республики Узбекистан принять меры по: обеспечению исполнения Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год с профицитом путем увеличения доходов бюджета за счет реализации эффективных мер по расширению налогооблагаемой базы и мобилизации внутренних резервов, а также обеспечения финансирования всех предусмотренных мероприятий в Государственном бюджете и отказа от практики необоснованного сокращения утвержденных расходов;

разработке проекта Государственного бюджета на 2018 год с прогнозным профицитом, предусмотрев при этом безусловную реализацию мероприятий, предусмотренных в утвержденных Государственных программах по социально-экономическому развитию;

установлению временного порядка (до 1 июля 2018 года), согласно которому прибыль хозяйствующих субъектов, полученная в результате переоценки средств в иностранной валюте на счетах, не включается в налогооблагаемую базу. 8. Центральному банку Республики Узбекистан по итогам первого полугодия 2018 года, исходя из анализа влияния норм, установленных настоящим Указом, разработать и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Закона Республики Узбекистан "О валютном регулировании" в новой редакции, предусматривающий: все аспекты проведения валютных операций, встречающихся на практике, с максимальным сокращением отсылочных норм;

обеспечение стабильности национальной валюты Республики Узбекистан;

реализацию прав юридических и физических лиц по свободному распоряжению собственными валютными средствами;

вопросы регулирования операций, связанных с движением капитала, с учетом экономических интересов страны. 9. Генеральной прокуратуре, Государственному налоговому комитету и Министерству внутренних дел Республики Узбекистан принять действенные меры по пресечению незаконного обращения и осуществления операций с наличной иностранной валютой на территории Республики Узбекистан. 10. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. Министерствам и ведомствам привести принятые ими ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом. 11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Председателя Центрального банка Республики Узбекистан Нурмуратова М.Б.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи