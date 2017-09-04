



Узбекистан и Кыргызстан провели встречи экспертных групп



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 сентября. /УЗИНФОРМ/. 3 сентября в Оше завершились встречи экспертных групп Узбекистана и Кыргызстана, посвященные практическим аспектам открытия отдельных пограничных пропускных пунктов на совместной государственной границе. Встречи были организованы в соответствии с достигнутой договоренностью в рамках исполнения раздела VI "О приграничном сотрудничестве" протокола 8-го заседания узбекско-кыргызской совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству (16 августа 2017 года, г. Бишкек) и в целях создания условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, облегчения взаимных поездок граждан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи