Глава Узбекистана отправился в Бишкек

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным государственным визитом в Кыргызскую Республику.

Визит предпринят с целью обсуждения на высшем уровне ключевых вопросов развития узбекско-кыргызского диалога по всему спектру приоритетных направлений. По итогам встречи лидеров двух стран будет подписан пакет двусторонних документов.

Поездке главы государства предшествовала состоявшаяся накануне в Бишкеке встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиза Камилова и Эрлана Абдылдаева, которая была посвящена подготовке проектов документов, под которым поставят подписи президенты.

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