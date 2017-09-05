



Глава отделения УВКПЧ ООН по Центральной Азии посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 5 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил прибывший с визитом в Ташкент глава Регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии Ришард Коменда. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и практические аспекты предстоящего в этом месяце визита в Узбекистана специального докладчика Совета ООН по правам человека Ахмеда Шахида. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи