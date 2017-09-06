Погода в Узбекистане на 7 сентября

Погода в Узбекистане на 7 сентября06.09.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 16-18о, днем 30-32о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19о, днем 28-33о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14о, днем 19-24о.
УЗИНФОРМ