



Погода в Узбекистане на 7 сентября



ТАШКЕНТ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 16-18о, днем 30-32о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19о, днем 28-33о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14о, днем 19-24о.

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