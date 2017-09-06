В Бишкеке обсуждены ключевые вопросы развития узбекско-кыргызского диалога

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 сентября. /УЗИНФОРМ/. 5 сентября в рамках государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику в Бишкеке были проведены переговоры на высшем уровне между главами двух государств, которые прошли в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран.

Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе переговоров были названы политика, торговля и экономика, культурно-гуманитарная сфера, сельское и водное хозяйство, транспорт и коммуникации и другие.

По итогам встречи в верхах было достигнуто соглашение о проведении Дней культуры Узбекистана в Кыргызстане в октябре текущего года, а в 2018 году в Узбекистане - Дней культуры Кыргызстана, а также подписан пакет двусторонних документов, в том числе:

совместное заявление Президентов двух государств,

договор об узбекско-кыргызской государственной границе,

межправительственные соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между городами Андижан и Ош, Ташкент и Бишкек,

сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран,

сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства,

сотрудничестве между регионами,

соглашения о научно-техническом сотрудничестве,

о сотрудничестве в сфере высшего образования,

план совместных мероприятий по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между приграничными регионами Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на 2017-2019 годы,

меморандум о межпарламентском сотрудничестве и другие документы.

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