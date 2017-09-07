Делегация "Human Rights Watch" посетила Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 сентября. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация международной неправительственной организации "Human Rights Watch", в которую вошли директор отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон и директор офиса по Центральной Азии Стивен Свердлов, посетила с визитом Узбекистан.

В рамках пребывания в стране представители организации провели встречи с официальными лицами Узбекистана, а сегодня они были приняты главой ведомства внешней политики Абдулазизом Камиловым. В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и "Human Rights Watch" в сфере защиты прав человека.

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