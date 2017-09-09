



Глава Узбекистана отбыл в Астану



НОВОСТИ В МИРЕ, 9 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с двухдневным визитом в Казахстан. Визит предпринят по приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества и участия в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям и церемонии закрытия международной специализированной выставки "EXPO-2017" в Астане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи