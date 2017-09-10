



Президент Узбекистана завершил визит в Казахстан



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Казахстан. В рамках пребывания в Астане глава Узбекистана принял участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который прошел под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире", а также провел встречи с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани, с которыми обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи