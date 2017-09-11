



Погода в Узбекистане на 12 сентября



ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 26-28о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 25-30о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 12-17о.

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