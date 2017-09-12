



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Мексики



ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето с выражением соболезнований по случаю разрушительного землетрясения в стране, унесшего множество человеческих жизней. В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки всему мексиканскому народу, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи