ФРГ сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Узбекистане Найтхарт Хёфер-Виссинг завершает свою миссию в качестве главы дипмиссии ФРГ в Ташкент.

Сегодня по этому случаю его принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Найтхарт Хёфер-Виссинг был аккредитован в Узбекистане в феврале 2014 года, сменив на данном посту Эмиля Фенстера.

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