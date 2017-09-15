Новый посол Испании прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания (с резиденцией в Москве, РФ) Игнасио Ибаньесом Рубио.

В ходе встречи министр и новый глава дипмиссии Испании обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-испанского диалога по всему спектру направлений.

Игнасио Ибаньес Рубио сменил в должности Хосе Игнасио Карбахаля Гарате, который был аккредитован в мае 2013 года.

УЗИНФОРМ