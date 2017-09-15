Посол Бангладеш посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш Масуд Маннан, которого принял глава ведомства Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, а также практические аспекты орагнизации предстоящего визита правительственной делегации Узбекистана в Бангладеш.

Напомним, что предыдущий визит главы посольства Бангладеш в Ташкенте состоялся в сентябре 2015 года.

УЗИНФОРМ