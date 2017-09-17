Нурсултан Назарбаев посетил Узбекистан

ТАШКЕНТ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. 16-17 сентября Узбекистан посетил с государственным визитом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в различных сферах и подписания пакета двусторонних документов, а также обсуждения вопросов демаркации государственной границы между двумя странами.

В ходе переговоров на высшем уровне были определены приоритетные направления развития узбекско-казахского диалога, среди которых были названы политика и международное сотрудничество, торговля и экономика, транспорт и связь, энергетика, АПК, водное хозяйство, наука, образование и культура, спорт, туризм, а также подписан пакет двусторонних документов, в том числе, Совместное заявление глав двух государств, документы о реконструкции и модернизации пропускных пунктов, автомобильных дорог на узбекско-казахстанской государственной границе, сотрудничестве в сфере водных отношений, энергетики, борьбе с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства, стратегическом сотрудничестве в железнодорожной сфере, меморандумы о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятами Сырдарьинской и Ташкентской областей и акиматом Южно-Казахстанской области, хокимиятом Навоийской области и акиматом Кызылординской области, а также другие документы.

Программа визита казахского лидера также включала в себя посещение мавзолеев Шайх Хованди Тахура и Тулебий, Национальной выставки продукции Казахстана в Узэкспоцентре, возложение цветов к памятнику Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.

За огромный вклад в укрепление традиционной дружбы и стратегического партнерства между двумя странами Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев был награжден орденом "Эл-юрт ҳурмати".

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