Курсы валют в Узбекистане на/c 18 сентября

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 18 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6484.60 (702) 1 сингапурский доллар 6010.92 (124) 1 канадский доллаp 6630.67 (986) 1 бразильский реал 2598.18 (156) 1 юань ренминби 1233.69 (756) 1 швейцарский франк 8414.92 (392) 1 японская иена 72.68 (784) 1 диpхам ОАЭ 2199.15 (410) 1 южнокорейский вон 7.17 (818) 1 египетский фунт 457.91 (414) 1 кувейтский динар 26826.57 (826) 1 фунт стеpлингов 10979.72 (458) 1 малайзийский ринггит 1931.03 (840) 1 доллаp США 8077.48 (643) 1 российский рубль 140.22 (949) 1 новая турецкая лира 2350.70 (050) 1 бангладешская така 100.18 (960) 1 СДР 11465.18 (348) 1 венгерский форинт 31.21 (978) 1 евро 9646.13 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 гривна 308.42 (398) 1 казахстанский тенге 23.82 (985) 1 польский злотый 2255.78 (934) 1 туркменский манат 2314.13 (203) 1 чешская крона 369.93 (972) 1 таджикский сомони 918.51 (356) 1 индийская рупия 126.20 (975) 1 болгарский лев 4934.02 (376) 1 израильский шекель 2295.13 (971) 1 афганский афгани 117.87 (417) 1 киргизский сом 117.58 (981) 1 грузинский лари 3276.87 (974) 1 белорусский рубль 4172.25

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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