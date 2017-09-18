Курсы валют в Узбекистане на/c 18 сентября

Курсы валют в Узбекистане на/c 18 сентября18.09.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 18 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6484.60
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|6010.92
|(124)
|1 канадский доллаp
|6630.67
|(986)
|1 бразильский реал
|2598.18
|(156)
|1 юань ренминби
|1233.69
|(756)
|1 швейцарский франк
|8414.92
|(392)
|1 японская иена
|72.68
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2199.15
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.17
|(818)
|1 египетский фунт
|457.91
|(414)
|1 кувейтский динар
|26826.57
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10979.72
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1931.03
|(840)
|1 доллаp США
|8077.48
|(643)
|1 российский рубль
|140.22
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2350.70
|(050)
|1 бангладешская така
|100.18
|(960)
|1 СДР
|11465.18
|(348)
|1 венгерский форинт
|31.21
|(978)
|1 евро
|9646.13
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 гривна
|308.42
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.82
|(985)
|1 польский злотый
|2255.78
|(934)
|1 туркменский манат
|2314.13
|(203)
|1 чешская крона
|369.93
|(972)
|1 таджикский сомони
|918.51
|(356)
|1 индийская рупия
|126.20
|(975)
|1 болгарский лев
|4934.02
|(376)
|1 израильский шекель
|2295.13
|(971)
|1 афганский афгани
|117.87
|(417)
|1 киргизский сом
|117.58
|(981)
|1 грузинский лари
|3276.87
|(974)
|1 белорусский рубль
|4172.25
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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