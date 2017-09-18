Президент Узбекистана отправился в Нью-Йорк

ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с трехдневным визитом в Соединенные Штаты Америки.

Поездка предпринята с целью участия в проходящем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Программа визита главы Узбекистана включает в себя участие в дебатах сессии ГА ООН, двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Группы Всемирного банка Джим Ён Кимом и зарубежными коллегами, принимающими участие в заседании.

Кроме того, в рамках визита будет организован узбекско-американский бизнес-форум.

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