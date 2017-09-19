Узбекистан отправил гуманитарную помощь для беженцев из Мьянмы

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября в столице Бангладеш, городе Дакка, прошла торжественная церемония передачи Бангладешскому обществу Красного Полумесяца (БОКП) гуманитарной помощи правительства Узбекистана для беженцев мусульманам-рохинджа из Мьянмы.

В церемонии приняли участие делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индии Фарходом Арзиевым, официальные лица Бангладеш, представители неправительственных организаций и СМИ страны.

Гуманитарная помощь от Узбекистана включает в себя 14 видов жизненно важных продуктов и предметов для беженцев: сахар, арахис, молочный порошок, медикаменты, детское питание, питьевую воду, средства гигиены, одежду для детей и взрослых, палаточные сетки от комаров, одеяла и другую необходимую продукцию.

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