Делегация Южной Кореи посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана

Делегация Южной Кореи посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана19.09.2017 13:25
ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября ведомство внешней торговли Узбекистана посетила делегация правительственных и деловых кругов Южной Кореи во главе с депутатом Национальной Ассамблеи Республики Корея, заместителем председателя Межпарламентской группы дружбы Республики Узбекистан и Республики Корея Ким Чонг Хун.
Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, высоких технологий, возможностей реализации новых совместных проектов.
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