



Делегация Южной Кореи посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября ведомство внешней торговли Узбекистана посетила делегация правительственных и деловых кругов Южной Кореи во главе с депутатом Национальной Ассамблеи Республики Корея, заместителем председателя Межпарламентской группы дружбы Республики Узбекистан и Республики Корея Ким Чонг Хун. Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, высоких технологий, возможностей реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи