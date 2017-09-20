Сборная Узбекистана занимает 6-е место на Азиаде-2017

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Национальная сборная Узбекистана успешно выступает на проходящих в Ашхабаде 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

По состоянию на 19 сентября, по итогам 3 дней соревнований, которые проходили в таких дисциплинах как туркменская национальная борьба, борьба на поясах, таэквондо, муайтай, джиу-джитсу, легкая атлетика и пауэрлифтинг, узбекские атлеты завоевали 39 медалей - 3 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых - и расположились на 6-й строчке в таблице общекомандного зачета.

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