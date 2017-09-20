



Посол Узбекистана отправился в Анкару



ТАШКЕНТ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Анкару отправился вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Турецкой Республике Алишер Агзамходжаев. А.Агзамходжаев ранее работал в центральном аппарате МИД Узбекистана начальником управления по сотрудничеству со странами СНГ, в том числе с РФ. В нынешней должности он сменит Ульфата Кадирова, который работал в Турции с 2005 года, а также являлся послом в Румынии и Болгарии (с резиденцией в Анкаре). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи