Глава Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября пребывающий с визитом в США в рамках участия в проходящем в Нью-Йорке заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с представителями ООН и ее структур, а также деловых кругов США, с которыми обсудил актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

В частности, Ш.Мирзиёев провел встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хусейном, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, президентом компании "Дженерал Электрик" Роном Полеттом, президентом и исполнительным директором компании "Ханивелл" Радживом Гаутамом, вице-президентом компании "СиЭнЭйч Индастриал" Стивеном Надерни, президентом компании "Дир энд Компани" Джеймсом Филдом.

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