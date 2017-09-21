Сборная Узбекистана вышла на 3-е место на Азиатских играх в Ашхабаде

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. Принимающая участие в 5-х Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде сборная Узбекистана по итогам 5 дней турнира вышла на 3-е место в общекомандном зачете, завоевав 57 медалей - 7 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовых.

Награды высшего достоинства в копилку сборной принесли борцы на поясах Шерзоджон Рахимов, Хуснидин Рузиев и Обидали Мавлонов, легкоатлетка Надия Дусанова, курашистка Рахима Юлдошева и выступающие в соревнованиях по традиционной борьбе Обидали Мавлонов и Илхомжон Машрабов.

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