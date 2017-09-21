



Глава Узбекистана вернулся из США



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 сентября. /УЗИНФОРМ/. 20 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил трехдневный визит в США, предпринятый с целью участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В заключительный день пребывания в Нью-Йорке Ш.Мирзиёев провел встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Президентом Болгарии Руменом Радевым, президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом, с которыми обсудил актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества. В тот же день глава Узбекистана встретился с представителями узбекской диаспоры в США, а также в рамках визита прошел узбекско-американский бизнес-форум, посвященный практическим аспектам развития делового сотрудничества между двумя странами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи