



Глава Узбекистана выразил соболезнования народу Мексики



ТАШКЕНТ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето с выражением соболезнований по случаю разрушительного землетрясения в стране, унесшего 19 сентября множество человеческих жизней. В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи