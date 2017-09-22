



Глава МИД Узбекистана провел встречу с генсеком ОИС



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке (США), где проходит заседание 72-й сессии ГА ООН, глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом бин Ахмадом аль-Усаймином. Встреча была организована с целью обсжудения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества, ряда международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи