



Глава МИД Узбекистана провел встречи с официальными лицами США



ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21-22 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд встреч с представителями официальных кругов США. В частности, глава ведомства внешней политики встретился с заместителем советника Президента США по национальной безопасности Лизой Кёртис и исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэлс, с которыми обсудил актуальные вопросы развития узбекско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи