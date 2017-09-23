Глава МИД Узбекистана провел встречи с официальными лицами США

Глава МИД Узбекистана провел встречи с официальными лицами США23.09.2017 11:55
ТАШКЕНТ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21-22 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел ряд встреч с представителями официальных кругов США.
В частности, глава ведомства внешней политики встретился с заместителем советника Президента США по национальной безопасности Лизой Кёртис и исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэлс, с которыми обсудил актуальные вопросы развития узбекско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.
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