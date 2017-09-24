Погода в Узбекистане на 25 сентября

Погода в Узбекистане на 25 сентября24.09.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 24-26о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 20-25о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 23-28о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 23-28о.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 15-20о тепла.
УЗИНФОРМ