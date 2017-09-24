Делегация Узбекистана приняла участие в мероприятиях в Нью-Йорке

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября пребывающая с визитом в Нью-Йорке делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в ряде мероприятий высокого уровня.

В частности, были проведены встречи руководителей МИД пяти государств Центральной Азии и в формате "С5+1" с участием главы Госдепартамента США, а также состоялось Совещание глав ведомств внешней политики Группы друзей "Альянса цивилизаций ООН" (членами которой являются 130 государств и 17 международных организаций) на тему "Участие молодежи в создании лучших обществ и поддержании мира".

Встречи были посвящены актуальным вопросам углубления взаимодействия для поддержания мира и стабильности, сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах молодежной политики, охраны окружающей среды и других.

УЗИНФОРМ