Курсы валют в Узбекистане на/c 25 сентября

Курсы валют в Узбекистане на/c 25 сентября25.09.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 25 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6423.72
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5991.95
|(124)
|1 канадский доллаp
|6543.61
|(986)
|1 бразильский реал
|2581.51
|(156)
|1 юань ренминби
|1221.75
|(756)
|1 швейцарский франк
|8313.88
|(392)
|1 японская иена
|71.87
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2196.41
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.14
|(818)
|1 египетский фунт
|457.57
|(414)
|1 кувейтский динар
|26764.96
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10921.86
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1924.83
|(840)
|1 доллаp США
|8066.96
|(643)
|1 российский рубль
|140.05
|(949)
|1 новая турецкая лира
|2304.85
|(050)
|1 бангладешская така
|99.85
|(960)
|1 СДР
|11446.21
|(348)
|1 венгерский форинт
|31.09
|(978)
|1 евро
|9626.30
|(364)
|1 иранский риал
|0.24
|(980)
|1 гривна
|307.08
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.65
|(985)
|1 польский злотый
|2255.36
|(934)
|1 туркменский манат
|2311.12
|(203)
|1 чешская крона
|369.72
|(972)
|1 таджикский сомони
|916.70
|(356)
|1 индийская рупия
|124.58
|(975)
|1 болгарский лев
|4922.48
|(376)
|1 израильский шекель
|2310.46
|(971)
|1 афганский афгани
|118.08
|(417)
|1 киргизский сом
|117.59
|(981)
|1 грузинский лари
|3260.04
|(974)
|1 белорусский рубль
|4178.04
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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