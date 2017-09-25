Курсы валют в Узбекистане на/c 25 сентября

ТАШКЕНТ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 25 сентября 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6423.72 (702) 1 сингапурский доллар 5991.95 (124) 1 канадский доллаp 6543.61 (986) 1 бразильский реал 2581.51 (156) 1 юань ренминби 1221.75 (756) 1 швейцарский франк 8313.88 (392) 1 японская иена 71.87 (784) 1 диpхам ОАЭ 2196.41 (410) 1 южнокорейский вон 7.14 (818) 1 египетский фунт 457.57 (414) 1 кувейтский динар 26764.96 (826) 1 фунт стеpлингов 10921.86 (458) 1 малайзийский ринггит 1924.83 (840) 1 доллаp США 8066.96 (643) 1 российский рубль 140.05 (949) 1 новая турецкая лира 2304.85 (050) 1 бангладешская така 99.85 (960) 1 СДР 11446.21 (348) 1 венгерский форинт 31.09 (978) 1 евро 9626.30 (364) 1 иранский риал 0.24 (980) 1 гривна 307.08 (398) 1 казахстанский тенге 23.65 (985) 1 польский злотый 2255.36 (934) 1 туркменский манат 2311.12 (203) 1 чешская крона 369.72 (972) 1 таджикский сомони 916.70 (356) 1 индийская рупия 124.58 (975) 1 болгарский лев 4922.48 (376) 1 израильский шекель 2310.46 (971) 1 афганский афгани 118.08 (417) 1 киргизский сом 117.59 (981) 1 грузинский лари 3260.04 (974) 1 белорусский рубль 4178.04

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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