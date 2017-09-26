



Обсуждены вопросы углубления узбекско-российского сотрудничества в сфере АПК



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром сельского хозяйства Российской Федерации Александром Ткачевым. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и АПК, подготовки кадров для отрасли, а также вопросы увеличения поставок фруктов и овощей из Узбекистана в РФ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи