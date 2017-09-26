Обсуждены вопросы углубления узбекско-российского сотрудничества в сфере АПК

Обсуждены вопросы углубления узбекско-российского сотрудничества в сфере АПК26.09.2017 10:38
ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну министром сельского хозяйства Российской Федерации Александром Ткачевым.
Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сфере сельского хозяйства и АПК, подготовки кадров для отрасли, а также вопросы увеличения поставок фруктов и овощей из Узбекистана в РФ.
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