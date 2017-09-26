



Глава Узбекистана провел встречу с президентом Татарстана



ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном в сферах торговли и экономики, промышленности, ТЭК, машиностроения, фармацевтики и здравоохранения, АПК, науки, образования, культуры и туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи