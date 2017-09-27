



Глава Узбекистана провел встречу с представителем Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюном. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы углубления межпарламентских связей, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов в сферах промышленности и технологий, медицины и здравоохранения, науки, образования, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи