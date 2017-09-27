Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-афганского диалога

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25-26 сентября в ведомстве внешней политики Узбекистана были проведены встречи с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией Исламской Республики Афганистан во главе с начальником отдела по внешним связям и региональному сотрудничеству Офиса Совета по национальной безопасности Мохаммадом Косимом Лудином.

Встречи были организованы с целью обсуждения хода реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей и межправительственных соглашений.

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